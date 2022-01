Pote abriu o marcador no Sporting-Sp. Braga com um golo aos 24 minutos.

Matheus Nunes descobriu o avançado na área com um passe 'picado', o camisola 28 dos leões dominou a bola exemplarmente de pé esquerdo e rematou com o pé direito por entre as pernas de Matheus.

O lance foi invalidado num primeiro momento, mas o VAR confirmou que Pote estava em posição regular.

Veja o golo: