Corriam 30 minutos do Sporting-Alverca, da Taça da Liga, nesta terça-feira, quando Salvador Blopa inscreveu o seu nome na história do Sporting.

O ala de 18 anos, estreante na equipa principal, recebeu a bola de Ioannidis, tirou Francisco Chissumba da frente com uma finta de corpo e atirou de pé esquerdo para dentro da baliza. 

Foi o primeiro golo na equipa A e, logicamente, foi bastante celebrado. Blopa comoveu-se e ainda fez uma celebração diferente do habitual. 

RELACIONADOS
VÍDEO: Lecce falha penálti e acaba derrotado pelo Nápoles na Serie A
VÍDEO: Sudakov aperfeiçoa livres com um professor especial
Sporting-Alverca (ONZES): Rui Borges faz revolução total e estreia um jovem