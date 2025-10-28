Liga
Há 1h e 10min
VÍDEO: Salvador Blopa marca na estreia pelo Sporting
Corriam 30 minutos do Sporting-Alverca, da Taça da Liga, nesta terça-feira, quando Salvador Blopa inscreveu o seu nome na história do Sporting.
O ala de 18 anos, estreante na equipa principal, recebeu a bola de Ioannidis, tirou Francisco Chissumba da frente com uma finta de corpo e atirou de pé esquerdo para dentro da baliza.
Foi o primeiro golo na equipa A e, logicamente, foi bastante celebrado. Blopa comoveu-se e ainda fez uma celebração diferente do habitual.
Salvador Blopa faz o segundo em dia de estreia na equipa principal 😍#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #SportingCP #FCAlverca pic.twitter.com/L1fQcMP5b0— sport tv (@sporttvportugal) October 28, 2025
