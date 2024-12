O Sporting divulgou esta terça-feira imagens inéditas da estreia de Rui Borges no banco dos leões no dérbi com o Benfica que permitiu à equipa de Alvalade recuperar o primeiro lugar da classificação da Liga antes da passagem de ano.

Um resumo que mostra a chegada do treinador ao clube e a marcante estreia no dérbi, com imagens do balneário, antes do jogo, o grito de guerra do capitão Hjulmand, a homenagem a Nani, bem como da euforia que se seguiu ao golo de Geny Catamo.

Ora veja: