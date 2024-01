O Sporting duplicou a vantagem sobre o Estoril (2-0), no Estádio de Alvalade, mesmo antes do intervalo, com a mesma fórmula do primeiro golo: assistência de Gyökeres e finalização de Marcus Edwards.

Foi mesmo no último lance antes do intervalo, desta vez pela direita, com o sueco, lançado por Geny Catamo, a entrar na área, a fugir a dois adversários e a cruzar para o «bis» do avançado inglês.

