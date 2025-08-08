Liga
VÍDEO: Trincão assina o primeiro golo da temporada na Liga
Avançado do Sporting finaliza de forma perfeita um ataque rápido
O primeiro golo da edição 2025/2026 da Liga portuguesa foi assinado por Francisco Trincão, que adiantou o Sporting no marcador, frente ao Casa Pia, ao minuto 42.
O camisola 17 dos leões conduziu a bola desde o meio-campo, libertou-a para Pote, que a devolveu à entrada da área casapiana para uma bela finalização de pé esquerdo.
Veja o golo:
