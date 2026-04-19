VÍDEO: Trubin defende penálti de Suárez e segura empate no dérbi
Falta sobre Trincão permitiu ao Sporting tentar adiantar-se no marcador (19 minutos)

Luis Suárez desperdiçou uma grande oportunidade para dar vantagem ao Sporting no dérbi deste domingo.
Trincão caiu na área do Benfica, o árbitro foi ao monitor rever as imagens e assinalar penálti a favor dos comandados de Rui Borges. Só que da marca dos onze metros, o colombiano não conseguiu bater Trubin e o guardião ucraniano evitou o 1-0 para os leões.
Trubin defendeu a grande penalidade de Luis Suárez 🧤#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SportingCP #SLBenfica pic.twitter.com/TXTcAWjNba— sport tv (@sporttvportugal) April 19, 2026
