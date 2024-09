O Sporting chegou ao 2-0 em Arouca com um golo do avançado sueco Viktor Gyökeres, de penálti, aos 73 minutos, no duelo inaugural da 5.ª jornada da Liga.

O árbitro João Pinheiro foi ver as imagens do lance e assinalou infração de Fukui (mão na bola), tendo Gyökeres dobrado a diferença para o Sporting, fazendo o seu oitavo golo em cinco jornadas.

O golo de Gyökeres: