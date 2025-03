Pedro Amaral, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Estoril, na 24.ª jornada da Liga:

«Sofremos um golo de bola parada de forma precoce no jogo, mas nunca deixámos de acreditar. Viemos com mentalidade de assumir o jogo e mostrar a nossa identidade. Acreditámos até ao fim, assumimos o controlo do jogo em muitos momentos e o terceiro golo vem numa fase em que estávamos em cima e à procura do empate. Agradecer aos adeptos que vieram até aqui.»

«A equipa está entrosada, temos demonstrado isso e que queremos chegar a outros patamares. Vamos continuar treino a treino, essa é a mensagem que nos passam todos os dias. Vamos dar a resposta no próximo jogo. Europa? Faltam dez jogos e no fim fazem-se as contas.»