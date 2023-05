A FIGURA: Pote

Ligado à corrente, o atacante foi dos que mais tentou na equipa do Sporting. Só que a ligação à corrente funcionou para o bem e para o mal, uma vez que para lá da vertente desportiva, esteve demasiado quezilento. Tentou várias vezes romper por entre os adversários, rematou e tentou fazer jogar. Pegou-se em demasia e até com os colegas. Faz o cruzamento para o golo

O MOMENTO: segundo golo do Sporting (85’)

O cronómetro encaminhava-se para o final com o Sporting sem conseguir efetivar o seu domínio. Num cruzamento de Nuno Santos acabou por ser o central Ivanildo Fernandes a introduzir a bola na própria baliza, praticamente em cima da linha de golo. Valeu os três pontos aos leões.

OUTROS DESTAQUES

Osmajic

O montenegrino foi uma espécie de arma do contragolpe, estrategicamente colocado junto ao setor intermediário para fazer do seu poder de explosão uma dor de cabeça ao Sporting. Marcou aos seis minutos e deu muita luta, sendo várias vezes travado em falta.

Gonçalo Inácio

Aparentemente o mais sereno do trio defensivo do Sporting, o defesa central ainda teve o condão de ser decisivo na área adversária, ao desviar de cabeça para o fundo das redes na sequência de um canto.

Anderson

Liderou a defesa montada a três do Vizela, sendo um esteio no setor mais recuado dos vizelenses. Disponível para o jogo, mostrou-se sempre bem posicionado e com uma leitura correta do jogo.