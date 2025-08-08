A poucas horas do arranque de mais uma edição da Liga, pedimos-lhe para participar na sondagem do Maisfutebol e dizer-nos qual dos principais candidatos ao título é o mais favorito.

Após realizar uma temporada histórica, o Sporting almeja agora chegar ao ambicionado tricampeonato, mas sem um denominador comum do sucesso recente leonino... não há Viktor Gyökeres. Com um total de 97 golos em 102 jogos, o avançado sueco mudou-se para o Arsenal e Rui Borges procura agora reinventar-se, não apenas no sistema de jogo, mas também com outras soluções para a frente de ataque.

Logo atrás surge o Benfica, segundo classificado na última época, finalista vencido na Taça de Portugal e o vencedor do primeiro troféu da nova época, a Supertaça, diante do Sporting. Bruno Lage conta com muitas caras novas e as águias querem regressar ao ponto mais alto do futebol português, três anos depois de terem conquistado a última Liga, ainda com Roger Schmidt no comando técnico da equipa.

Já o FC Porto, renovado dentro e fora de campo, parte para a nova época com as expetativas em altas e sob o comando técnico de Francesco Farioli. O treinador italiano só sabe vencer nesta pré-temporada, com cinco triunfos em cinco jogos, e há a destacar a vitória sobre o Atlético Madrid, no último domingo.

Por fim, o Sp. Braga apresenta-se novamente como um candidato à surpresa e, à semelhança dos azuis e brancos, com várias caras novas, desde logo no banco de suplentes. Carlos Vicens é o «homem do leme» que tenta colocar em prática a vontade de António Salvador, que traçou a meta de ser campeão nacional até 2029.

A verdade é que apenas um pode levantar o «caneco» no fim da época e aceitam-se apostas.