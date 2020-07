Ygor Nogueira, jogador do Gil Vicente, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, em Alvalade, em jogo da 29.ª jornada da Liga:



«Acho que fizemos uma exibição muito boa. Disputámos o jogo, faltaram alguns detalhes e acabámos por perder. Saímos confiantes. Sabemos da qualidade do grupo e agora vamos pensar no Rio Ave para no domingo correr tudo bem.



«Acho que como disse foram os detalhes. Isso não quer dizer nada, já passou. Acho que tivemos hipóteses de sair com a vitória, estivemos por cima em algumas partes do jogo.»



[Como olham para o resto do campeonato]:



«Com muita tranquilidade. Foi uma derrota, não é nada de extraordinário perder aqui. Temos jogo já domingo e queremos mostrar o nosso potencial em casa.»