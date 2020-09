O Belenenses anunciou esta terça-feira a contratação de Stanislav Kritciuk.

O guarda-redes de 29 anos assinou com o emblema lisboeta por um ano, depois de ter terminado contrato com o Krasnodar, clube que representou nas últimas cinco temporadas.

Trata-se assim do regresso do jogador russo ao futebol português, ele que representou Sp. Braga e Rio Ave entre as temporadas 2012/13 e 2015/16.

No Belenenses, Kritciuk vai lutar por um lugar na baliza da equipa de Petit com André Moreira, Guilherme Oliveira e João Monteiro.