O antigo futebolista do Sporting, Stefan Ristovski, que deixou os leões no último mercado de inverno para representar o Dínamo Zagreb, reagiu de forma irónica às palavras de Sérgio Oliveira após o FC Porto-Sporting deste sábado, que terminou com o 0-0 no marcador.

«Não te estava a reconhecer, Zidane», escreveu o lateral-direito, numa publicação partilhada na rede social Instagram, ao final desta noite.

«O Sporting empatar aqui, para eles, é uma alegria, normal. Seja estarem a dez, a um ou atrás. Para eles, empatar contra o FC Porto é ganhar a Champions League. Nós saímos tristes, desiludidos, mas confiantes no nosso clube, na nossa equipa. Abordar o resto do campeonato com a máxima seriedade, paixão. Jogo a jogo», referiu Sérgio Oliveira, à SportTV, após o encontro da 21.ª jornada da I Liga.