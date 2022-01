Stephen Eustáquio é reforço do FC Porto, mas ainda não conheceu os companheiros, nem o treinador Sérgio Conceição, uma vez que o internacional canadiano, antes de deixar o Paços de Ferreira fez um teste positivo à covid-19 e, agora vai ter de cumprir o período de quarentena definido pela Direção Geral de Saúde.

O acordo entre o FC Porto e o Paços de Ferreira, que inclui a cedência do jogador, com opção de compra, ficou fechado esta segunda-feira, Eustáquio já vestiu a camisola azul e branco e falou como jogador do FC Porto, mas estes últimos passos foram feitos a partir de casa, onde o jogador está a cumprir a quarentena.

O próprio jogador deu conta do seu estado clinico numa mensagem-vídeo publicada no Instagram dirigida aos portistas. «Infelizmente estou em isolamento. Estou muito feliz por assinar por este grande clube e a contar os dias para estar no Olival para trabalhar com os meus companheiros. Um grande abraço para todos», destacou.

Os vídeos publicados pelo FC Porto nas redes sociais também foram gravados em casa de Eustáquio que deverá falhar o próximo jogo com o Marítimo, marcado para domingo, mas depois já estará disponível para a deslocação a Arouca, marcada para 6 de fevereiro.

Neste período, o internacional canadiano, que estava convocado para a seleção, vai ainda falhar os os jogos de qualificação para o Mundial2022 frente às Honduras (28 de janeiro), Estados Unidos (30 de janeiro) e El Salvador (3 de fevereiro).