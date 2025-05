Declarações de Stuart Baxter, treinador escocês do Boavista, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (1-2) frente ao AVS, que mantém os axadrezados na luta pela permanência:

«Olhando para o jogo, taticamente e tecnicamente, penso que tivemos alguns bons momentos. Não estivemos tão bem na primeira parte, mas penso que dominámos a segunda parte e quando marcaram o golo não senti uma queda. Continuámos a jogar, porque sabemos o significado deste jogo e sabemos que temos soluções. Fomos bravos. A grande qualidade que mostrámos esta noite foi essa: fomos bravos, daí os adeptos estarem contentes, pela emoção que mostrámos. Foi uma grande emoção ver os jogadores e os adeptos a festejar em comunhão: fantástico».

[Tem uma longa carreira. Como enquadra este jogo?] «Muito especial. Penso que já estive em grandes jogos como treinador: Liga dos Campeões, Liga Europa, grandes decisões, jogos de seleções… Os grandes jogos têm significado, mas todos percebemos o significado deste jogo, a sua energia. Fantástico».