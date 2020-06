Gabriel Brás e Marco Cruz assinaram contrato profissional com o FC Porto, informou o clube numa nota publicada no site oficial.



Os dois defesas da equipa de sub-17, ambos internacionais sub-15 por Portugal, comprometeram-se com os dragões até 2023.



Gabriel Brás, central de 16 anos, chegou aos portistas em 2017 oriundo do Varzim e esta época cumpriu 19 jogos (três golos). Por sua vez, Marco Cruz, lateral-esquerdo de 16 anos, nunca conheceu outro clube além dos azuis e brancos: disputou 17 jogos na presente temporada e apontou dois golos.



🎙 Gabriel Brás: “É um orgulho e uma responsabilidade, porque sei aquilo que tenho de fazer para mostrar que mereço esta recompensa."



🎙 Marco Cruz: “Sinto que hoje concretizei um sonho e espero poder concretizar mais sonhos no clube que amo.”#FCPorto #FCPortoSub17 #Sub17 pic.twitter.com/ODhb4BetfD — FC Porto (@FCPorto) June 2, 2020