Todos são importantes, todos podem ajudar numa fase tão difícil como a que se vive face à pandemia de Covid-19. A claque do FC Porto decidiu distribuir bens essenciais a idosos e famílias com crianças que estão em isolamento.



Esta ajuda dos Super Dragões não é só na área metropolitana do Grande Porto, estende-se a Vila Nova de Famalicão e a Braga.



A claque portista refere ainda que os bens «são angariados entre os adeptos», ainda que contem com a ajuda de pequenos empresários do Mercado Abastecedor no que a produtos frescos diz respeito.