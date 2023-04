Pela segunda jornada consecutiva, Issah Abass saiu do banco para marcar um golo que desbloqueou o jogo para o Desp. Chaves, antes de o Santa Clara conseguir o empate. O extremo ganês que na ronda anterior assinou o golo que derrotou o Benfica igualou Musa no topo da lista de jogadores que marcaram mais vezes na condição de suplente nesta Liga, cada um com quatro golos. Mas nenhum dos golos do croata como suplente, nem de qualquer outro jogador do Benfica, valeu diretamente pontos.

A 29ª ronda, que termina nesta segunda-feira com o V. Guimarães-Sporting, teve mais protagonistas vindos do banco. Com um toque épico em Famalicão, onde Pablo entrou em campo aos 87 minutos para apontar já nos descontos o golo da vitória sobre o Marítimo. Foi o primeiro golo na Liga do jovem avançado, filho do ex-portista Pena, ao fim de dez jogos, seis deles como suplente utilizado.

Depois, Toni Martínez saiu do banco em Paços de Ferreira para confirmar a vitória do FC Porto. O avançado espanhol marcou pela terceira vez como suplente na Liga, ele que está a viver a época mais produtiva no Dragão, já com 12 golos no total, metade deles a sair do banco. Incluindo o «hat-trick» frente ao Arouca na Taça de Portugal.

Sp. Braga é quem tem mais golos saídos do banco

Foram até agora 106 os golos apontados por suplentes na Liga, uma lista liderada coletivamente pelo Sp. Braga, com 14. Banza, Bruma, Abel Ruiz e Vitinha já marcaram por duas vezes nessa condição e os arsenalistas já garantiram sete pontos vindos do banco. Logo na primeira jornada com o golo do empate de Ruiz frente ao Sporting, depois com os golos de Vitinha em Portimão e de Banza em Paços de Ferreira.

Segue-se o FC Porto, com nove golos de suplentes. Além de Toni Martínez, Galeno tem dois golos a partir do banco e Taremi um, que valeu a vitória frente ao Estoril. Evanilson, André Franco e Namaso também já marcaram como suplentes.

O Sporting fecha o pódio, com oito golos apontados por suplentes e também três pontos diretamente assegurados a partir do banco. Marcus Edwards e Paulinho têm três cada um, sendo que um desses golos do avançado português valeu a vitória em Portimão na 23ª jornada. Rochinha e Matheus Reis também já marcaram depois de entrarem com o jogo a decorrer.

Benfica sem rendimento direto do banco

O Benfica tem sete golos vindos do banco mas, ao contrário dos rivais, nenhum desses golos valeu diretamente pontos. Musa tem desempenhado na Luz o papel de «arma secreta». Com 31 jogos como suplente utilizado e cinco a titular, sete dos nove golos que marcou esta época foram a partir do banco, incluindo o golo que na quarta-feira passada evitou a derrota frente ao Inter, na despedida das águias da Liga dos Campeões. Também apontou o golo do empate na eliminatória de Taça de Portugal frente ao Caldas, decidida nos penáltis. A sua eficácia na Liga traduz-se em cinco golos apontados em pouco mais de 560 minutos, quatro deles como suplente, mas os seus golos saindo do banco não alteraram diretamente o resultado. Gonçalo Guedes, Draxler e Ristic foram os outros jogadores encarnados a marcar como suplentes na Liga.

Coletivamente, quem tirou mais rendimento prático de «armas secretas» foi o Portimonense, que já ganhou nove pontos vindos do banco. Três das 10 vitórias dos algarvios na Liga foram asseguradas com golos de suplentes: depois de Ricardo Matos marcar o golo decisivo em Barcelos à 12ª jornada, tal como Maurício frente ao Paços na 19ª ronda, na semana passada foi Yago Cariello a fazer de «arma secreta» no 1-0 no Estoril.

Martim Tavares, entrar para valer pontos

Se Abass é um os destaques da Liga neste parâmetro, ele que marcou todos os seus golos como suplente, o jogador que mais pontos valeu diretamente até agora saindo do banco foi o boavisteiro Martim Tavares. O jovem avançado foi decisivo na fase inicial da Liga antes de uma lesão grave em outubro, ao garantir duas vitórias aos axadrezados, frente a Santa Clara e Arouca, além de ter ganho o penálti que valeu o triunfo sobre o Sporting à 7ª jornada.

Somando um golo de Njie como suplente que valeu o empate frente ao Vizela, o Boavista já ganhou sete pontos com o banco. Seguem-se Famalicão, Casa Pia e V. Guimarães, todos a contar já seis pontos saídos do banco.

Houve quatro jogadores a bisar na Liga como suplentes. Com destaque para o espanhol Rafa Mujica, que na 22ª jornada saiu do banco a meia hora do fim para marcar os dois golos da vitória do Arouca sobre o Casa Pia. O sportinguista Edwards também bisou, quando entrou à meia hora no triunfo por 3-0 sobre o V. Guimarães, tal como o bracarense Bruma, com dois golos nos descontos no triunfo por 4-1 sobre o Famalicão. Foi mais inglória a proeza de Aléx Millán, agora de volta ao Villarreal, que bisou frente ao V. Guimarães, mas não evitou a derrota do Famalicão.

Jogadores com mais golos como suplentes na Liga:

Musa (Benfica), 4

Abass (Desp. Chaves), 4

Toni Martínez (FC Porto), 3

Paulinho (Sporting), 3

Marcus Edwards (Sporting), 3