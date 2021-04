Boas notícias para Ruben Amorim. A dois dias do confronto com o Farense, Gonçalo Inácio e Tabata voltaram a trabalhar com a restante equipa.

Recorde-se que os dois jogadores falharam o último jogo dos leões e trabalharam limitados no início da semana, mas nesta quarta-feira integraram o treino conjunto, ainda sob vigilância médica.

O jogo com o Farense está marcado para sexta-feira, no estádio S. Luís, em Faro.