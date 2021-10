Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (3-3) em jogo da Taça da Liga:

«Com muitas alterações a equipa não se ressentiu, pelo menos durante a primeira parte. Tivemos uma primeira parte com muita qualidade de jogo, a chegar com alguma facilidade ao 3-1. Antes disso já o João Mário podia ter feito o 3-0. O jogo teve muita qualidade e com o 3-2 o Guimarães foi para o intervalo a acreditar. Na segunda parte não estivemos tão bem, os jogadores que jogam menos começaram a perder discernimento e o Guimarães com as alterações teve mais ascendente, principalmente em cima da última linha. A minha intenção era mudar os jogadores mais cansados, como o Pizzi, o Grimaldo, que jogou com alguns problemas de constipação. É verdade que o Everton entrou nessa posição e parou o Quaresma, que teve de mudar de lado, mas não conseguimos travar o corredor central e o Guimarães teve mais bola, o que não aconteceu na primeira parte. Foi um grande jogo, seis golos, um jogo intenso, não houve cá tretas, jogando sempre na defesa da vitória, do espetáculo. Com o VAR o terceiro golo estava fora de jogo, há um penálti sobre o Gonçalo Ramos, mas já passou. A única nota negativa na minha equipa foi não segurar a vantagem, com coisas muito interessantes».

[O que mudou a partir do minuto 60?] «Falta de intensidade, falta de alguns posicionamentos defensivos, melhoria com as substituições do Guimarães».