A Liga Portugal informou ter antecipado o pagamento dos valores relativos à fase de grupos da Taça da Liga.

«A medida, com efeitos imediatos, visa auxiliar os clubes no cumprimento daquelas que são as suas obrigações, num momento especialmente sensível, como é o final do ano civil», lê-se num comunicado emitido pelo organismo responsável pela organização das competições profissionais no país.

A Liga lembra ainda que esta é uma altura de aumentos dos custos generalizados e frisa que esta medida visa dar alguma tranquilidade aos clubes.