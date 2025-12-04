Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, falou aos jornalistas na sede do organismo, no Porto, no rescaldo da XVI Cimeira de Presidentes, que decorreu nesta quinta-feira.

A reunião com os presidentes das sociedades desportivas dos campeonatos profissionais começou pouco depois das 10 horas e terminou antes das 16 horas, sendo abordado o modelo de centralização dos direitos televisivos – debate que ocupou toda a manhã – além de temas como infraestruturas e alterações aos quadros competitivos.

Os representantes do Santa Clara chegaram ao final da manhã e o Felgueiras fez-se representar à tarde, pelo que o Arouca foi a única ausência. Já Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou a cimeira ao almoço, por compromissos inadiáveis em Lisboa.

Taça da Liga em equação

«Vamos trabalhar sobre os quadros competitivos, as ideias e propostas vão descer ao grupo de trabalho. Foi feito um estudo sobre as competições [profissionais] e a base é uma Taça da Liga para todas as sociedades desportivas. Era uma proposta da minha candidatura.»

Campeonatos intactos

«Ninguém falou em subtração de equipas. Só vamos mexer nos quadros competitivos se sentirmos que existem mais-valias.»