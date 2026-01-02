Rui Borges está a viver um déjà vu da última temporada e tem, ao todo, 12 jogadores indisponíveis para os próximos dois jogos (V. Guimarães e Casa Pia).

Hjulmand e Maxi Araújo viram o quinto cartão amarelo no jogo desta sexta-feira frente ao Gil Vicente e falham a receção aos «gansos» na 18.ª jornada da Liga, sendo que Gonçalo Inácio foi expulso e vai falhar, pelo menos, o embate das «meias» da Taça da Liga frente ao V. Guimarães.

Além disso, o técnico tem Pedro Gonçalves, Quenda, Daniel Bragança, Debast, Nuno Santos, Ricardo Mangas e Salvador Blopa de fora por lesão, além de Geny Catamo e Ousmane Diomande, que se encontram ao serviço das respetivas seleções na CAN.

Quer isto dizer que, neste momento, Rui Borges não tem dez jogadores à disposição para o jogo desta terça-feira (Taça da Liga) e 11 para o próximo encontro da Liga.