O Sporting iniciou neste sábado a preparação para a Final Four da Taça da Liga. No dia seguinte à derrota com o Benfica (0-2), para a Liga, o plantel às ordens de Silas reuniu-se para uma sessão de trabalho matinal na Academia de Alcochete.



O guarda-redes Renan Ribeiro já treinou sem limitações, enquanto Vietto fez tratamento e recuperação. Os jovens João Ricciulli, Loide Augusto e Gonçalo Costa treinaram com o plantel principal.



Os titulares do jogo frente ao Benfica, à exceção de Luís Maximiano, realizaram trabalho de recuperação.



Na terça-feira, nas meias-finais da Taça da Liga, o Sporting defronta o Sp. Braga, na cidade minhota.



