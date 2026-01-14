António Salvador, presidente do Sp. Braga, compareceu na sala de imprensa do Parque Municipal dos Desportos de Fafe após a eliminação dos bracarenses da Taça de Portugal, aos pés de um emblema da Liga 3. O líder máximo substituiu o técnico Carlos Vicens na conferência de imprensa, pedindo desculpa aos adeptos.

«Hoje tenho que vir aqui dar a cara, pedir desculpa aos nossos sócios. Já o transmiti no balneário, aos jogadores, staff e equipa técnica. Hoje, foi mais do que perder uma eliminatória. Representou isso para o nosso clube. Tudo aquilo que deveríamos dar, demos praticamente zero», começou por dizer.

O presidente do Sp. Braga prosseguiu o discurso: «Há uma coisa inegociável neste clube: a vontade, o crer, a ambição e orgulho de vestir este emblema. Nada disso fizemos hoje. Os jogadores têm consciência disso, a equipa técnica tem consciência disso. É um dia triste que não honrou o nosso emblema nem os nossos sócios. O que transmiti aos jogadores é que somos todos responsáveis, inclusive eu».

De resto, António Salvador deixou um recado para o futuro: «Infelizmente, no meio de uma época, temos duas competições pela frente, porque já saímos de duas. A nossa época vai começar amanhã para as duas competições que temos. Daqui para a frente quem não tiver estas premissas não vai ter lugar no clube. As minhas desculpas aos nossos sócios e adeptos, não mereciam nada disto», disse.

Em relação ao mercado, António Salvador desvalorizou o tema, confirmou que podem haver entradas ou saídas, mas não relacionado com o jogo de desta quarta-feira em Fafe. «Podemos perder, mas temos de perder de pé. Em fases menos boas que já tivemos esta época senti que demos tudo, hoje não tivemos nada disso. Hoje, mais do que ser eliminados, faltou tudo, tudo, tudo».