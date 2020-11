Vasco Seabra, treinador do Boavista, e três jogadores do plantel recuperaram de infeções de covid-19 e regressaram aos treinos, segundo confirmou esta sexta-feira à agência Lusa fonte do clube «axadrezado».

Os casos de infeção foram relevados a 11 de novembro, incluindo atletas, membros da equipa técnica e outros elementos do staff, num total de sete pessoas, que estiveram isoladas e já foram consideradas aptas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Além do técnico Vasco Seabra, Rafael Bracali, Jesús Gómez e Nuno Santos também recuperaram da covid-19, tal como Ricardo Mangas e Miguel Reisinho, ambos ausentes da derrota frente ao Farense (3-1), a 8 de novembro, na sétima jornada da Liga.

O defesa e o médio voltaram aos treinos do Boavista na quarta-feira, a par de Reggie Cannon, que representou a seleção dos Estados Unidos, tendo o nigeriano Chidozie e o angolano Show regressado apenas esta sexta-feira dos respetivos compromissos internacionais.

Ultrapassados nove casos de infeção e as lesões de Adil Rami e Jorge Benguché, a equipa do Bessa lida apenas com a ausência de Alberth Elis, que testou positivo para o novo coronavírus há uma semana e abandonou o estágio da seleção das Honduras.

O avançado cumpre isolamento no seu país e é a única baixa nas opções de Vasco Seabra para a visita ao Vizela, da II Liga, no domingo (20h00), em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal.