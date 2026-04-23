O nulo entre FC Porto e Sporting no Dragão, que apurou os leões para a final da Taça de Portugal, encerrou a série de 10 “Clássicos” nesta temporada. O primeiro capítulo foi composto a 31 de julho, no Algarve, na Supertaça conquistada pelo Benfica contra o Sporting. O único golo pertenceu a Pavlidis.

Um mês volvido, o FC Porto venceu em Alvalade para a Liga (2-1), com golos de De Jong e William Gomes. Os leões beneficiariam de um autogolo de Nehuén Pérez.

Entre duelos europeus e o regresso de José Mourinho a Portugal, o Benfica forçou o nulo na visita ao FC Porto, a 5 de outubro. Exatamente dois meses depois, Pote e Sudakov marcaram no empate entre Benfica e Sporting na Luz (1-1).

No arranque de 2026, o central Bednarek deu a vitória ao FC Porto na receção ao Benfica (1-0), em duelo a contar para a Taça de Portugal.

De regresso ao campeonato, em fevereiro, FC Porto e Sporting empataram a um golo no Dragão. Se o médio Fofana inaugurou o marcador aos 77 minutos, o avançado Suárez marcou na recarga de um penálti aos 90+10m.

Nem um mês decorrido, o início de março trouxe a única vitória dos leões em "Clássicos" nesta época, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, ante o FC Porto (1-0). Em Alvalade, o único golo foi apontado por Suárez, de penálti. Entretanto, nesta quarta-feira, ninguém desfez o nulo na segunda mão, pelo que o Sporting vai disputar a final do Jamor.

Ainda em março, Benfica e FC Porto empataram a dois golos na Luz. Depois de Froholdt e Pietuszewski adiantarem os comandados de Farioli, as águias restabeleceram a igualdade graças a Schjelderup e Leandro Barreiro.

Por último, já em abril, Schjelderup inaugurou o marcador em Alvalade, na vitória do Benfica sobre o Sporting (2-1). Ainda que Morita tenha restabelecido o empate, Rafa Silva ofereceu os três pontos às águias aos 90+3 minutos.

Feitas as contas...

Além de cinco empates, o FC Porto venceu dois “Clássicos”, em Alvalade para a Liga (1-0) e em casa contra o Benfica para a Taça (1-0).

Por sua vez, o Benfica levou a melhor sobre o Sporting no único “Clássico” disputado em campo neutro – na Supertaça (1-0) – e em Alvalade (2-1). Quanto ao Sporting, conseguiu uma vitória caseira na meia-final da Taça, sobre o FC Porto (1-0).

Saiba quem fez os 16 golos dos 10 “Clássicos” desta temporada.

No que diz respeito aos marcadores nos “Clássicos”, Schjelderup e Suárez surgem empatados a dois golos. Segue-se a longa lista de protagonistas que marcaram por uma vez: Bednarek, Fofana, Froholdt, William Gomes, Pietuszewski, De Jong, Leandro Barreiro, Rafa Silva, Sudakov, Pavlidis, Morita e Pote.

Depois de o Benfica conquistar a Supertaça e o Vitória de Guimarães arrecadar a Taça da Liga, o FC Porto aponta à conquista da Liga. Em simultâneo, o Sporting vai disputar a final da Taça de Portugal, no Jamor.

Na Europa, o Sp. Braga é a única equipa em cena, preparando as meias-finais da Liga Europa, ante os alemães do Friburgo.