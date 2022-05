Com a conquista da Taça de Portugal no passado domingo, o FC Porto carimbou a 26.ª «dobradinha» do futebol português e a nona do seu palmarés. O Benfica é o clube que mais vezes venceu o campeonato e a Taça na mesma época, tendo conseguido tal feito em 11 ocasiões.

Os azuis e brancos têm um histórico recente mais favorável, com seis «dobradinhas» no novo século, daí até já terem ultrapassado o Sporting, que segue com seis em todo o historial.

A primeira vez que se verificou este fenómeno remonta à temporada de 1940/41, quando Joseph Szabo era treinador do Sporting. Na década de 50, deu-se um dado curioso, com os três grandes do futebol português a garantirem a «dobradinha» em três temporadas seguidas: Sporting (1953/54), Benfica (1954/55) e FC Porto (1955/56).

Benfica e FC Porto partilham a liderança no que concerne à maior série de «dobradinhas». Entre 1956/57 e 1971/72, os encarnados conseguiram o feito por quatro vezes, um registo igualado pelos dragões já no novo século, entre 2002/03 e 2010/11.

Apesar das quatro «dobradinhas» conseguidas nas primeiras duas décadas do séc. XXI, a década de 80 ainda continua a liderar o fenómeno, que se repetiu em cinco ocasiões.

Otto Glória ainda é o rei das «dobradinhas», já que ao serviço do Benfica ganhou por três vezes os dois troféus no mesmo ano desportivo (1954/55, 1956/57 e 1968/69). Seguem-se Joseph Szabo (1940/41 e 1953/54) e Sérgio Conceição (2019/20 e 2021/22), ambos com duas.

As 26 «dobradinhas» do futebol português:

1940/41: Sporting

1942/43: Benfica

1947/48: Sporting

1953/54: Sporting

1954/55: Benfica

1955/56: FC Porto

1956/57: Benfica

1963/64: Benfica

1968/69: Benfica

1971/72: Benfica

1973/74: Sporting

1980/81: Benfica

1981/82: Sporting

1982/83: Benfica

1986/87: Benfica

1987/88: FC Porto

1997/98: FC Porto

2001/02: Sporting

2002/03: FC Porto

2005/06: FC Porto

2008/09: FC Porto

2010/11: FC Porto

2013/14: Benfica

2016/17: Benfica

2019/20: FC Porto

2021/22: FC Porto

Total por clubes: Benfica, 11; FC Porto, 9; Sporting, 6.