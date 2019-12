O FC Porto regressou nesta terça-feira ao trabalho, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, iniciando a preparação para o jogo frente ao Santa Clara, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal (quinta-feira, 19h15)

Segundo os dragões, «não há ocorrências a registar no boletim clínico», embora Danilo Pereira tenha falhado o jogo frente ao Tondela por estar condicionado, como explicou o técnico Sérgio Conceição no final do encontro.

«O Danilo teve um pequeno problema muscular no fim do último jogo. É uma situação para três ou quatro dias e não íamos arriscar», disse Sérgio Conceição. O treinador falará em conferência de imprensa amanhã, às 12h30, após mais uma sessão de trabalho no Olival.



