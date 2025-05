Pedro Gonçalves está ainda a ressacar de uma semana de festa, com a conquista da Liga e da Taça de Portugal, que o deixaram literalmente «KO» para alguns compromissos, como um «lanche ajantarado com as famílias» no dia seguinte ao Marquês.

Numa conversa descontraída com Salvador Martinha, no podcast «Ar Livre», o jogador do Sporting confessou ter passado mal no dia seguinte à festa e aproveitou para destacar a conquista do troféu no Jamor. «Era o único título que me faltava no Sporting, talvez o que me senti mais feliz», referiu.

«No dia a seguir ao Marquês tínhamos um lanche ajantarado com as famílias e eu nem fui, fiquei em casa, tomei um comprimido e descansei. Doía-me muito a barriga por causa da festa», acrescentou o internacional português.

Entre elogios à entrega e profissionalismo de Ricardo Esgaio, que «não merece as coisas que lhe dizem», o camisola oito dos leões destaca a importância de Gyökeres para a equipa, mas não esquece que todos são importantes para a união do grupo.

«Gosto de ganhar, mas gosto muito mais de ganhar pelo meu colega de equipa, que está feliz pelo que fiz por ele. Claro que todos sabem que o Gyökeres é a estrela da companhia, mas lá dentro somos todos iguais. Fazemos todos com que ele ganhe e ele faz o mesmo por nós», afirmou.

O atleta leonino aproveitou ainda para recordar a «genuinidade» de Ruben Amorim, que graças ao seu discurso fazia com que a equipa fosse «cega» pelas suas ideias. Pedro Gonçalves partilhou ainda um episódio caricato com Nuno Espírito Santo, enquanto era jogador do Valência.

«Quando estava no Valência e ainda era miúdo, devia ter uns 18 ou 19 anos, era treinado pelo Nuno Espírito Santo. Estava a falar com o Cancelo e ele vira-se para mim e diz: “Oh papagaio, cala-te”. Ponho-me a falar e às vezes perco-me muito. Só pensava que nos próximos treinos tinha de estar concentrado e não falar muito», admitiu Pedro Gonçalves.