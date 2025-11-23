A FIGURA: Ricardo Horta

Os números falam por si, sendo o capitão unânime. Dois golos e uma assistência fazem de Ricardo Horta a figura do jogo na pedreira. O primeiro golo foi assinado com um belo gesto técnico, notabilizando-se depois na bola parada, quer pelo penálti convertido quer pela forma como cobra o canto do terceiro golo. Mais uma página de glória para o livro do capitão, esta em apenas meio jogo. Saiu ao intervalo na ótica de gestão de Carlos Vicens.

O MOMENTO: último golo do Sp. Braga (87’)

O grito de revolta e de alívio. Na sequência de um pontapé de canto, apontado por Leonardo Lelo do lado direito, foi o outro lateral, Victor Gomez, que fez a diferença de cabeça, não precisando de muita altura para marcar de cabeça. O lateral arrumou com a questão quando pairavam as dúvidas na pedreira.

OUTROS DESTAQUES

Pau Victor

O espanhol esteve muito interventivo na movimentação atacante do Sp. Braga, gizando vários lances com critério e assertividade. Distribuiu o esférico com critério no último terço.

Nourani

O extremo tunisino deu outra face ao ataque do Nacional na segunda metade do jogo. Incisivo, não teve receio de partir no um para um sendo de uma jogada individual sua que o Nacional iniciou a reação.

Victor Gomez

Jogou os noventa minutos em alta rotação, estando no melhor e no pior. Falhou o 4-0 no arranque da segunda metade e quase comprometeu perto do final. Numa espécie de redenção, cabeceou para o fundo das redes para fechar o jogo.

Liziero

O brasileiro voltou a destacar-se como pilar do Nacional, sendo consistente no setor intermediário. O médio não precisou de dar nas vistas para ser compacto e cumprir a sai missão, quer a defender quer com bola.