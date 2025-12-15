O Santa Clara terá menos 48 horas do que o Sporting para preparar o embate com os leões a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Vasco Matos lamentou essa desigualdade para a preparação do jogo da prova rainha do futebol português na conferência de imprensa após o jogo desta segunda-feira com o Sp. Braga

Recorde-se que o jogo com o Sporting está agendado para as 18h45 de quinta-feira, nos Açores, sendo que o Sporting jogou no sábado.Após a derrota em Braga, o técnico do emblema açoriano abordou esse tema, dizendo que o Santa Clara se sente «bastante prejudicado», falando em «falta de consideração com o povo açoriano».

«São decisões que me ultrapassam, estou solidário com a nossa administração, sentimo-nos bastante prejudicados. Resta-me tentar minimizar essas decisões que me ultrapassam. A nossa prioridade é o campeonato, não há dúvida nenhuma, mas queremos dar uma boa imagem da nossa equipa, da nossa região, na bravura do povo açoriano», começou por dizer Vasco Matos.

O técnico prosseguiu, sustentando que «as entidades deviam ter mais consideração por um povo humilde, de trabalho. Devia haver mais sensibilidade e consideração por aquilo que está a ser feito no Santa Clara, pelo que faz pelo futebol português. Faltou sensibilidade. A nossa administração já tomou uma posição forte, resta-me minimizar».