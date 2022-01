O Benfica foi multado em mais de 8.000 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido ao comportamento dos adeptos nos jogos com o Moreirense e o Boavista.

A pirotecnia utilizada pelos adeptos na partida com os cónegos na Liga valeu 5.100 euros de multa, enquanto pela mesma razão, as águias terão de pagar 3.190 euros, relativos ao jogo com o Boavista, na meia-final da Taça da Liga.

No mesmo jogo, os axadrezados foram multados em mais de 1.000 euros devido a cânticos ofensivos dos seus adeptos.

Também devido ao comportamento dos seus adeptos na outra meia-final, o Sporting foi multado em 3.190 euros.