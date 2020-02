Aboubakar foi considerado apto e já treinou sem limitações esta terça-feira, no último treino de preparação para o segundo jogo com o Académico de Viseu, agora no Dragão, para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

Pepe, que voltou a lesionar-se no clássico, fez apenas tratamento, enquanto Danilo, que trabalhou de forma condicionada, são agora os únicos nomes no boletim clínico.

O FC Porto defronta o Académico às 20h45 desta quarta-feira depois do empate a uma bola, a semana passada, em Viseu.