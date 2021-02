Zaidu não participou no último treino do FC Porto, esta segunda-feira, já a pensar no primeiro jogo da meia-final da Taça de Portugal, com o Sp. Braga. O lateral está a recuperar de uma lombalgia e, segundo o boletim clínico divulgado pelo clube, fez apenas tratamento.

O lateral nigeriano juntou-se, assim, a Nanu, em repouso, depois da concussão sofrida no jogo com o Belenenses, bem como Otávio, que também só fez tratamento. Marcano continua a trabalhar de forma condicionada, enquanto Mbaye fez apenas trabalho de ginásio.

A estas baixas há ainda que juntar Tecatito Corona que vai cumprir um jogo de castigo no primeiro jogo da Taça de Portugal depois de ter sido expulso no último jogo com os minhotos.

Sérgio Conceição volta a orientar um treino esta terça-feira, no Olival, a partir das 11h00.

O jogo da primeira mão, em Braga, está marcado para esta quarta-feira, enquanto a segunda mão, no Estádio do Dragão, está marcada para 3 de março.