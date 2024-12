Hélder Malheiro vai apitar o Sporting-Santa Clara, da Taça de Portugal, e vai exercer função de VAR no Nacional-Benfica, jogo em atraso da oitava ronda da Liga, em menos de 24 horas.



Esta quarta-feira, pelas 20h45, o juiz da AF Lisboa vai dirigir o encontro entre leões e açorianos, da quinta eliminatória da prova Rainha. Já na quinta-feira, a partir das 17 horas, estará como VAR no jogo da Choupana entre madeirenses e encarnados - árbitro principal é Gustavo Correia.





As equipas de arbitragem para o Nacional-Benfica e Sporting-Santa Clara:

Nacional-Benfica

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire

Sporting-Santa Clara

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Fábio Melo

AVAR: João Bessa Silva