O Estádio da Luz e o Estádio do Dragão vão ser os palcos dos primeiros jogos dos quartos de final da Taça de Portugal, esta terça-feira, com o Benfica a receber o Rio Ave e o FC Porto no papel de anfitrião ao Varzim.

Os «encarnados», líderes da Liga e recordistas de títulos na prova, com 26 troféus, recebem, a partir das 21h15, a equipa de Vila do Conde, sétima classificada do campeonato que já chegou a duas finais (1984 e 2014) e procura a sétima presença nas «meias».

Antes disso, às 18h00, o FC Porto, que já ergueu o troféu por 16 vezes, recebe o Varzim, quinto classificado da II Liga e que tenta chegar à antecâmara da final pela quarta vez na história.

Para este encontro, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, não vai poder contar com Corona, castigado, e com Pepe e Nakajima, lesionados.

Os outros dois semifinalistas vão sair dos embates entre Paços de Ferreira e Famalicão, ambos da I Liga, na quarta-feira, e entre Académico de Viseu, do segundo escalão, e Canelas 2010, do Campeonato de Portugal, na quinta.

Programa dos quartos de final da Taça de Portugal

FC Porto-Varzim, 18h00

Benfica-Rio Ave, 21h15

Paços de Ferreira-Famalicão, quarta-feira (20h00)

Académico Viseu-Canelas 2010, quinta-feira (20h00)