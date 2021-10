Ruben Amorim voltou a chamar vários jovens das equipas secundárias do Sporting para os trabalhos da formação principal. Os leões preparam o jogo de sexta-feira com o Belenenses (20h45), no Estádio do Restelo, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.



Diego Calai, Bernardo Sousa, Vando Félix, Tiago Santos, Lucas Dias, Rodrigo Ribeiro, Etienne Catena, Edson Silva, Babacar Fati, Edu Pinheiro, Tiago Rodrigues, José Marsà e Hevertton Santos foram os jovens requisitados pelo treinador do Sporting.



No site oficial do clube não surge qualquer referência a Jovane Cabral e Luís Neto, que não estiveram no relvado na segunda-feira, no período aberto aos jornalistas.



Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves estão cada vez mais perto do regresso à competição.