O Sporting informou, esta quinta-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) acerca da indemnização que Rafael Leão terá de pagar ao clube pela rescisão unilateral do contrato.



«Bem como julga a reconvenção parcialmente procedente, condenando o jogador a pagar à Sporting SAD a quantia de 16,5 ME, a título de indemnização por cessação ilícita do contrato de trabalho desportivo», lê-se no comunicado.



Os leões informam ainda que têm de pagar 40 mil euros ao jogador «pelo título de indemnização pela prática de assédio moral».

Lembre-se que o jovem avançado português, atualmente no Milan, tinha rescindido com o clube de Alvalade em maio de 2018, na sequência do ataque à Academia de Alcochete.

Depois, Rafael Leão assinou com o Lille. O Sporting fez queixa na FIFA - que considerou não ser competente para julgar o caso - contra jogador, empresário e emblema francês. Isto porque os clubes que assinem jogadores na mesma situação que Leão podem ser considerados corresponsáveis e obrigados também eles a pagar uma indemnização.





O Comunicado do Sporting à CMVM:

