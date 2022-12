A FIGURA: Pasinato

Tem histórico de Liga pelos vários jogos que lá disputou nestas quatro épocas que já leva de Moreirense. Mesmo não sendo o guarda-redes titular desta época, o brasileiro de 30 anos fez uma série de defesas impressionantes e foi peça determinante para o empate. Fica na memória uma defesa ainda na primeira parte, a travar um livre de Grimaldo, e as duas que fez nos descontos, pelo momento do jogo. O Momento do jogo é, contudo, quando trava Rafa, que seguia isolado. Mais uma exibição para a galeria das melhores de Pasinato.

O MOMENTO: Pasinato trava Rafa (63’)

Um lance como seria difícil ter muitos dada a nomenclatura do jogo. Rafa aparece completamente isolado na cara da baliza, sobressaindo no lance a atuação do guarda-redes do Moreirense. Pasinato saiu dos postes, encurtou o ângulo e no momento exato fez a mancha, impedindo o golo. Um lance que simboliza o jogo. Face às investidas do Benfica o Moreirense respondeu com convicção.

OUTROS DESTAQUES

Rafa

Aparecia sempre alguém a fazer o corte e a bloquear as combinações encarnadas. Rafa foi uma espécie de antídoto, a romper com a sua velocidade. Assinou vários lances ao seu estilo, a ganhar metros com a bola controlado, abanando a organização adversária.

Ofori

Um operário invisível no meio campo do Moreirense. Um dos mais pequenos em campo, nem assim deixou de ocupar os espaços de forma preponderante, parecendo estar em todo o lado.

Gonçalo Ramos

Chegou do Campeonato do Mundo e marcou serviço. Titular no eixo do ataque, marcou o golo do empate e enviou uma bola ao ferro já na segunda parte na sequência de um remate de fora da área. Ficha de serviço preenchida.

Hugo Gomes

O patrão da defesa do Moreirense, o central com queda para as subidas de divisão foi um autêntico esteio à frente de Pasinato. Fez vários cortes providenciais, nunca sucumbindo perante a pressão a que esteve sujeito.