O FC Porto gastou cerca de 27 milhões de euros em contratações para a época 2020/21, segundo o relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) referente ao primeiro semestre de 2020/21.



Ora, Evanilson foi o reforço mais caro dos dragões que pagaram 8,8 milhões de euros por 80 por cento do seu passe. Por sua vez, 85 por cento do passe de Taremi custou aos cofres da SAD portista 4,7 milhões de euros.



Já Zaidu chegou do Santa Clara a troco de quatro milhões de euros (100 por cento do passe) enquanto 75 por cento do passe de Toni Martínez, do Famalicão, exigiu um investimento de 3,2 milhões de euros. O FC Porto despendeu pouco mais de cinco milhões de euros em outras contratações.