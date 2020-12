Figura: Taremi



O iraniano está a ter a sucessão de jogos que certamente desejaria e está a corresponder às expetativas. Não marcou, mas quem conhece Taremi sabe que a sua qualidade vai muito para além dos golos. O avançado persa ganhou a grande penalidade que resultou no primeiro golo e assistiu Marega para o segundo. Decisivo, portanto.



Momento do jogo: erro na saída de bola e penálti, minuto 21



O FC Porto dominava a partida, mas só tinha um remate enquadrado com a baliza (de Diogo Leite). O jogo não estava simples para os campeões nacionais, mas ficou quando numa recuperação alta, Corona deixou em Taremi que foi carregado em falta por Pedrão na área. Sérgio Oliveira atirou forte – Daniel ainda tocou – e abriu caminho ao triunfo dos dragões.



Outros destaques:

Pedrão: imponente no jogo aéreo, o central do Nacional cometeu o maior erro num lance… pelo chão. O número 4 dos insulares derrubou Taremi na área aos 20 minutos e permitiu ao FC Porto desbloquear um jogo que, até esse momento, não estava fácil. Pedrão continuou a destacar-se nas ações defensivas, desta feita pela positiva, embora o mal já estivesse feito.



Sérgio Oliveira: o internacional português continua a viver um excelente momento e voltou a comprová-lo esta noite. O médio do FC Porto chegou ao sétimo golo da temporada, inaugurando o marcador da marca de penálti. Além do golo, Sérgio Oliveira ficou perto do bis num excelente pontapé de fora da área e manobrou a maioria dos ataques e dos momentos de pressão alta dos dragões.



Riascos: praticamente não rematou nem criou nenhum lance de perigo. Porém, o colombiano trabalhou muito e foi importante na forma como o Nacional quis jogar no Dragão. O avançado travou uma luta desigual com Leite e Mbemba, no entanto, foi capaz de segurar a bola e esperar a subida da equipa e mostrou-se sempre em diagonais nas costas da dupla de centrais dos azuis e brancos.