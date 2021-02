FIGURA: Taremi

Trabalhador. Muito trabalhador. Uma dificuldade para os adversários. No reencontro com o antigo clube, acabou por ser determinante na ligação direta ao resultado. Foi oportuno, inteligente e um quebra-cabeças para a retaguarda do Rio Ave, ao contrário de Marega, que teve uma noite não. O iraniano esteve no primeiro remate antes do 1-0 e, numa boa jogada, em que acreditou em todo o momento, desarmou Aderllan e fez a assistência para o 2-0 final de Evanilson.

MOMENTO: Evanilson acaba o trabalho de Taremi e a vitória (74m)

Saído do banco sete minutos antes, Evanilson fez o terceiro golo no campeonato – o seu quarto pelos azuis e brancos – a 16 minutos dos 90, após um lance em que Taremi trabalhou pelo lado direito, na área, ganhando o lance com Aderllan. Um golo importante que acabou por dissipar quaisquer dúvidas que o marcador podia ter na reta final do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Luis Díaz: dispôs das melhores ocasiões do FC Porto na primeira parte e, após ter sido perdulário duas vezes, marcou à terceira, mesmo em cima do intervalo. Um momento importante que permitiu encarar com outros olhos a segunda parte.

Evanilson: justificou novamente a aposta de Sérgio Conceição em si, dando maior tranquilidade à equipa num momento de expectativa no marcador. Entrou aos 67 minutos e, aos 74, dobrou a diferença no Dragão. Quarto golo na temporada.

Ivo Pinto: o lateral-direito fez sobressair a atenção do FC Porto na defesa, num jogo de grande entrega e vontade. Protagonizou duelos rasgadinhos com Luis Díaz. Dele nasceu várias vezes a aproximação o perigo à área de Marchesín, com sprints ganhos ao veloz Zaidu e também pela muita projeção pelo corredor que proporcionou.

Marchesín: quando foi preciso, esteve lá. Ainda o Rio Ave estava adormecido quando a defesa do FC Porto foi surpreendida por Gelson Dala nos minutos iniciais, mas estava lá o argentino. E esteve também num lance que podia ter mudado o jogo aos 74 minutos. Ganhou novamente o duelo a Dala, precisamente antes do 2-0 de Evanilson.

Gelson Dala: traduziu em oportunidades de golo o perigo que o Rio Ave tentou levar à baliza do FC Porto. Assustou logo aos nove minutos e, na segunda parte, ficou perto do golo por duas vezes. Porém, ora estava lá Marchesín, ora a pontaria não foi a melhor. Esforçado.

Zaidu: se Ivo Pinto esteve ativo no corredor direito do Rio Ave, Zaidu esteve no esquerdo do FC Porto e também encarou o lateral da equipa de Vila do Conde em alguns momentos. Entrega sublinhada no esforço defensivo e nas já reconhecidas subidas pela ala. Foi precisamente do nigeriano que surgiu o cruzamento para o primeiro golo da partida.