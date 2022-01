Apesar de ter regressado na véspera da CAN, Zaidu apenas esta sexta-feira integrou a preparação do FC Porto para o jogo contra o Marítimo, da 20.ª jornada da Liga.



O lateral-esquerdo foi a principal novidade na sessão de treino dos azuis e brancos que voltou a contar com as presenças dos jovens da equipa B João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges.



Em sentido contrário, Taremi (Irão), Díaz e Uribe (Colômbia) estiveram ausentes por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções.



Pepe, Marcano e João Mário voltaram a trabalhar de forma condicionada enquanto Manafá realizou apenas tratamento.



O FC Porto volta a treinar este sábado, no Olival, véspera da receção ao Marítimo (20h30).