O Portimonense apresentou esta quinta-feira Júlio César, um extremo brasileiro que chegou ao Algarve com o «sonho» de jogar na Europa.

«É um sonho poder jogar na Europa. Foi a primeira oportunidade de sair do Brasil e vir para um clube europeu. A primeira impressão é a melhor possível: todos me receberam bem, encontrei uma estrutura excelente e estou muito feliz», disse o jogador, à margem do treino.

Júlio César, 26 anos, ex-Atlético Goianiense, apresentou-se aos adeptos do emblema algarvio como um extremo rápido e desequilibrador, que gosta de servir os seus companheiros.

«Sou extremo. Não tenho preferência pelo lado, tanto posso jogar à direita como à esquerda. Gosto de ir para cima dos defesas e servir os meus companheiros. Venho para ajudar, para somar e ser mais um a fazer a diferença», garantiu.

Entre os muitos clubes pelos quais passou no seu país, o avançado recordou a experiência na Chapecoense, na sequência da queda de um avião que transportava uma delegação do clube brasileiro, na Colômbia, em 2016, provocando a morte de 71 pessoas.

«Havia um clima muito pesado na cidade. As pessoas sentiam muito dentro do clube. Foi uma responsabilidade enorme para os jogadores que chegaram, para honrar o clube e todos os que morreram. Foi uma experiência marcante», lembrou.

O extremo está sem competir desde março, mas espera recuperar os seus índices físicos até ao arranque da Liga.

«Quero aproveitar os próximos jogos particulares para me preparar. Quero dar o meu melhor e chegar à forma ideal no começo da I Liga», concluiu.