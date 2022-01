O FC Porto publicou um vídeo esta sexta-feira com os melhores momentos de Tecatito Corona no clube desde 2015, numa mensagem em forma de tributo e despedida do internacional mexicano que acaba de assinar pelo Sevilha.

Uma compilação dos melhores lances do mexicano ao longo das últimas sete temporadas, com lances vistosos diante dos principais rivais, golos marcantes e assistências determinantes que marcaram o percurso de Tecatito de dragão ao peito.

«As páginas que escreveste no FC Porto não se apagam. Felicidades, 𝗧𝗲𝗰𝗮𝘁𝗶𝘁𝗼», escreveu ainda o clube nas suas plataformas de comunicação.

Ora veja o legado que Tecatito deixou no FC Porto: