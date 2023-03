O Sporting voltou a ser a equipa da liga portuguesa com mais tempo útil de jogo na última jornada, no triunfo sobre o Boavista (3-0), em Alvalade, e, desta forma, passa a liderar esta classificação promovida pela Liga. Entre os dez jogos com mais tempo útil de jogo, quatro são da equipa liderada por Ruben Amorim, tantos como o Benfica que liderava a classificação na semana anterior.

A receção dos leões ao Boavista, da 24.ª jornada, teve um registo de 63,77 por cento de tempo útil de jogo, correspondentes a 60:01 de jogo. Números que também permitem ao Boavista somar o seu melhor jogo neste capítulo.

Os clubes com mais tempo útil de jogo

1.º Sporting, 58,92 por cento (57:50 de média de tempo útil por jogo)

2.º Benfica, 58,79 por cento (57:21)

3.º Sp. Braga, 57,75 por cento (57:11)

4.º Casa Pia, 57,63 por cento (56:55)

5.º Rio Ave, 57,32 por cento (56:43)

Jogos com mais tempo útil de jogo:

1.º Benfica-Casa Pia, 69,14 por cento (65:21)

2.º Benfica-Gil Vicente, 68,93 por cento (65:00)

3.º Sporting-Rio Ave, 67,93 por cento (63:12)

4.º Benfica-Rio Ave, 67,47 por cento (63:37)

5.º Gil Vicente-Portimonense, 66,78 por cento (64:30)

6.º Sporting-Gil Vicente, 65,95 por cento (63:00)

7.º Benfica-Famalicão, 63,95 por cento (60:50)

8.º Rio Ave-Sporting, 63,82 por cento (61:32)

9.º Sporting-Boavista, 63,77 por cento (60:01)

10.º Sp. Braga-Benfica, 63,57 por cento (62:19)