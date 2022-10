O Sporting-Casa Pia foi o jogo da 10.ª ronda da Liga com maior percentagem de tempo útil. Na partida jogada no Estádio José Alvalade jogou-se 60:30 minutos, correspondente a 63,43 por cento do tempo total do jogo.

O jogo com menor percentagem de tempo útil foi o Vizela-Santa Clara, com apenas 44,59 por cento (45:59 minutos).

A certificação do tempo útil na última ronda, fechada nesta quinta-feira, prova ainda que o clássico entre FC Porto e Benfica foi um dos jogos em que a bola esteve jogável menos tempo: menos de metade (48,6 por cento e 48:11 minutos) do que todo o tempo de jogo, que inclui o tempo de compensação.

Refira-se que o Sporting-Casa Pia foi o quarto encontro com maior percentagem de tempo útil até à data.

