O Benfica-Rio Ave, disputado no último sábado no Estádio da Luz, entrou para o lote de jogos com maior tempo útil da Liga e fixou-se no segundo lugar.

No triunfo dos encarnados (4-2), registou-se 67,47% de tempo total de posse de bola em jogo. Este dado é apenas superado por outro jogo em que, curiosamente, o Rio Ave também esteve envolvido: foi o encontro dos vilacondenses com o Sporting, na segunda jornada, em Alvalade, que terminou com 67,93% de tempo útil.

O jogo entre Santa Clara e Sporting (62,84%), também desta jornada 9, estabeleceu-se como quinto nesta contagem.

O top-10 de partidas com mais tempo útil de jogo na Liga: