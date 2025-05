A I Liga é apenas a nono campeonato europeu com mais tempo útil de jogo, indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol [CIES], publicado esta segunda-feira e que mostra as dez melhores ligas europeias no que toca a este parâmetro.

De acordo com o CIES, o principal campeonato português regista 50 minutos e 44 segundos de tempo útil de jogo.

Entre as 10 ligas analisadas, a liga neerlandesa [Eredivisie] é a que tem mais tempo útil de jogo: 56 minutos e 42 segundos. No pódio surgem ainda a primeira liga francesa (56 minutos e 40 segundos] no segundo lugar e, no terceiro, a primeira liga da Alemanha [55 minutos e cinco segundos].

A Premier League encontra-se apenas no quinto lugar [54 minutos e 36 segundos], seguida da Serie A italiana, em sexto, com um tempo útil de 53 minutos e 36 segundos.

O último classificado deste top-10 é a liga checa com 49 minutos e 36 segundos de tempo útil de jogo.